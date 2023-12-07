В некоторых домах Новосибирска отключили отопление перед 40-градусными морозами

Часть жителей Ленинского района Новосибирска осталась без тепла в среду, 7 декабря.Жители Ленинского района Новосибирска в преддверии надвигающихся на регион морозов до 40 градусов, остались без отопления.
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