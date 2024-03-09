Как страны покупали другие страны

С другой стороны, история изобилует примерами того, как страны (или отдельные лица, или компании) соглашались отказаться от части своей территории в обмен на определенную сумму денег при определенных обстоятельствах.
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