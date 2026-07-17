После тяжелого ранения на СВО ветеран из Татарстана обрел семью и стал отцом

Житель Пестречинского района Татарстана Роман Блохин после возвращения из зоны специальной военной операции не только смог пройти долгую реабилитацию, но и встретил свою будущую супругу, создал семью и стал отцом.
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