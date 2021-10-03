МИД России отреагировал на публикацию «досье Пандоры»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сведения, опубликованные в «досье Пандоры» — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сведения, опубликованные в «досье Пандоры» — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам.
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