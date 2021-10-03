Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя Жерноклев
    когда эта сволочь сгинет?Кудрин дал россия...
  • Ваша Светлость
    Забыли про мацу и форшмак! Какая аглицкая королевна сядет за стол без национальных блюд...Бывший повар Елиз...
  • Россиянин
    Да кто же будет пенсию платить вечно?Оценен предел про...

МИД России отреагировал на публикацию «досье Пандоры»

МИД России отреагировал на публикацию «досье Пандоры»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сведения, опубликованные в «досье Пандоры» — масштабном расследовании международного консорциума журналистов (ICIJ) о возможной причастности мировых лидеров к офшорным схемам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх