Священник Виталий Зорин уточнил, что можно и нельзя делать перед Причастием

Православным верующим напомнили правила подготовки к Таинству Причащения в храме.Настоятель храма Иоанна Предтечи Виталий Зорин рассказал прихожанам, как готовиться к Причастию — главному христианскому Таинству, которое ещё называют евхаристия.
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