РФС ведет переговоры о товарищеском матче со сборной Колумбии в 2026 году

Как стало известно «СЭ» от источника в посольстве России в Колумбии, Российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола Колумбии по поводу проведения в 2026 году товарищеского матча между национальными сборными двух стран.
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