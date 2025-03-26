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РФС ведет переговоры о товарищеском матче со сборной Колумбии в 2026 году

Как стало известно «СЭ» от источника в посольстве России в Колумбии, Российский футбольный союз ведет переговоры с Федерацией футбола Колумбии по поводу проведения в 2026 году товарищеского матча между национальными сборными двух стран.

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