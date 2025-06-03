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Новейший Mitsubishi L200/Triton 2025 сильно подешевел в России: за 3,5 месяца цена опустилась на 1 млн рублей — рамный внедорожник можно купить за 4,65 млн рублей

Новейший Mitsubishi L200/Triton 2025 сильно подешевел в России: за 3,5 месяца цена опустилась на 1 млн рублей — рамный внедорожник можно купить за 4,65 млн рублей

Падение российского авторынка привело к падению цен на «параллельные» машины. Типичный тому пример — Mitsubishi L200 шестого поколения (он же Mitsubishi Triton): заказы на машины 2025 года выпуска в России начали принимать в середине февраля, цена тогда составляла 5,75 млн рублей, сейчас новый L200 2025 можно купить за 4,65 млн рублей — и эта машина уже в наличии у дилера в Волгограде.

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