❗️ Площадь пожара под Феодосией составляет 75 гектаров Работают вертолёты МЧС России, они уже сбросили 50 тонн воды.
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❗️ Площадь пожара под Феодосией составляет 75 гектаров Работают вертолёты МЧС России, они уже сбросили 50 тонн воды.