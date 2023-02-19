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Товарищеские матчи. ЦСКА сыграет с «Рубином», «Ахмат» – «Волгарь»

ЦСКА проведет товарищеский матч с «Рубином». Товарищеские матчи Анталия, Турция «Пари НН» – «Родина» – 17:30 Белек, Турция «Ахмат» – «Волгарь» – 17:30 Белек, Турция ЦСКА – «Рубин» – 18:00 Примечание: время начала матча – московское.

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