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Албанская палачиха, зверски убившая сербского мальчика, чувствует себя в боснийской тюрьме, как королева

Албанская палачиха, зверски убившая сербского мальчика, чувствует себя в боснийской тюрьме, как королева

Осуждённая всего на десять лет за жестокое убийство в 1992 году 12-летнего Слободана Стояновича в прошлом боевик так называемой «Армии Боснии и Герцеговины» албанка Эльфета Весели пользуется покровительством руководства тюрьмы в Тузле.

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