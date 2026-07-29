Албанская палачиха, зверски убившая сербского мальчика, чувствует себя в боснийской тюрьме, как королева

Осуждённая всего на десять лет за жестокое убийство в 1992 году 12-летнего Слободана Стояновича в прошлом боевик так называемой «Армии Боснии и Герцеговины» албанка Эльфета Весели пользуется покровительством руководства тюрьмы в Тузле.