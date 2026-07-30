Су-35 против «Грипена»: побеждает мастер Российский Су-35 и шведский «Грипен» могут столкнуться в небе восточной Украины в самом ближайшем будущем.
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Су-35 против «Грипена»: побеждает мастер Российский Су-35 и шведский «Грипен» могут столкнуться в небе восточной Украины в самом ближайшем будущем.
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