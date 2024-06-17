Подполковник Иванников: расширение пределов самообороны при проникновении в жилище может привести к трагедиям

Виктор Тимошевский Посмотреть бы на этого Иванникова,когда к нему залезут в квартиру,да еще и по кумполу ему настучат когда он это обнаружит.

М ММ Идиот! Вы проснулись, а по квартире шарит вор. Будете бежать, а жена и дети останутся ему на поживу? Мой дом-моя крепость. Однозначно убивать проникшего незаконно в дом! И награждать хозяина дома за предотвращение преступления.