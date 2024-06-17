Он уверен, что в большинстве случаев граждане не могут оценить, превышают ли они нормы самообороны, и наносят смертельные увечья Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) подготовил законопроект, предлагающий не считать превышением самообороны случаи, когда человек защищает себя на территории своего жилища при проникновении агрессора.
Подполковник Иванников: расширение пределов самообороны при проникновении в жилище может привести к трагедиям
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Тимошевский
Посмотреть бы на этого Иванникова,когда к нему залезут в квартиру,да еще и по кумполу ему настучат когда он это обнаружит.
Ответить
19 час.
М
ММ
Идиот! Вы проснулись, а по квартире шарит вор. Будете бежать, а жена и дети останутся ему на поживу? Мой дом-моя крепость. Однозначно убивать проникшего незаконно в дом! И награждать хозяина дома за предотвращение преступления.
Ответить
19 час.
АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
Тем более наша полиция и суды насквозь коррумпированы. Почти мгновенно появляются и решают проблемы только там где платят. До простых смертных им дела нет, разве только для галочки, у них-же план сверху по раскрытиям.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии