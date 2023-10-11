Украинскую молодежь мотивируют бежать из страны

Эксперты оценили призыв Уоллеса к Зеленскому активнее мобилизовать молодежь @ Jose Colon/Anadolu Agency/Reuters Tекст: Илья Абрамов Экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Владимиру Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.