Украинскую молодежь мотивируют бежать из страны

Эксперты оценили призыв Уоллеса к Зеленскому активнее мобилизовать молодежь @ Jose Colon/Anadolu Agency/Reuters Tекст: Илья Абрамов Экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Владимиру Зеленскому следует мобилизовать больше молодежи, а не сохранять ее на будущее.
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