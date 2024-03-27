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Разоблачение коррупции в Ставропольском крае: высшие чины Минэкономразвития попали в сети ФСБ

Разоблачение коррупции в Ставропольском крае: высшие чины Минэкономразвития попали в сети ФСБ

Разоблачение коррупции в Ставропольском крае: высшие чины Минэкономразвития попали в сети ФСБ Елена ГалицкаяВ сегодняшних новостях ставропольского региона нашли отражение разоблачения коррупционной преступной группы, в которую вовлечены высшие должностные лица Министерства экономического развития России.

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