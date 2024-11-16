Из общего обширного перечня проблем, который оставили после себя уходящие американские демократы, надемократившие в стране миграционный кризис, беспрецедентный госдолг, невиданный разгул преступности, проблемы в экономике и промышленности и далее по списку, они также неслабо подорвали и сферу образования, зачав, выносив и родив в ней тотальный кадровый голод, и как его следствие повсеместное падение уровня образования.
США в образовательном пике: почему американцы разучились читать и писать, и что показывает статистика
Комментарии
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Ольга Коннова
Если не посадить министров образования и культуры, то и у нас скоро будет тоже самое! Программу надо срочно менять!
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12 час.
Karmadon
Похоже, и вы от них недалеко ушли. Черт с ним, со странами, но ведь такое население ничего не стоит убедить, что атомное оружие это не так уж страшно.
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7 час.
А
Александр24
Не надо передёргивать. Я просто говорю, что обычному человеку в жизни достаточно того минимума знаний, который даёт даже начальная школа. И кроме уборщицы и дворника таких профессий сотни. А вот профессий, где требуются специальные знания, значительно меньше. И вам никто не запрещает получить эти знания и работать хоть профессором. Я говорил только о том, что нет смысла в обязательном порядке обучать сотни тысяч людей, которые просто не хотят учиться и никогда не будут работать там, где нужны эти самые спецзнания. Вам пригодились знания законов Ньютона, законов Ома, Кирхгофа? Вы до сих пор применяете способы решения сложных алгебраических уравнений? Вам понадобились понятия ламинарного и турбулентного течения? Я могу привести сотни таких примеров, когда вы напрочь забыли знания, полученные в школе. И тогда зачем государство тратило деньги на обучение вас этим, впоследствии бесполезным знаниям?
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21 мин.
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