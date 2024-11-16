США в образовательном пике: почему американцы разучились читать и писать, и что показывает статистика

А

Александр24

Не надо передёргивать. Я просто говорю, что обычному человеку в жизни достаточно того минимума знаний, который даёт даже начальная школа. И кроме уборщицы и дворника таких профессий сотни. А вот профессий, где требуются специальные знания, значительно меньше. И вам никто не запрещает получить эти знания и работать хоть профессором. Я говорил только о том, что нет смысла в обязательном порядке обучать сотни тысяч людей, которые просто не хотят учиться и никогда не будут работать там, где нужны эти самые спецзнания. Вам пригодились знания законов Ньютона, законов Ома, Кирхгофа? Вы до сих пор применяете способы решения сложных алгебраических уравнений? Вам понадобились понятия ламинарного и турбулентного течения? Я могу привести сотни таких примеров, когда вы напрочь забыли знания, полученные в школе. И тогда зачем государство тратило деньги на обучение вас этим, впоследствии бесполезным знаниям?