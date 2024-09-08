Страны Североатлантического альянса, координируя удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России, пытаются вызвать у Москвы ответ, который позволит НАТО развязать открытое противостояние с РФ, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.
Аналитик уличил НАТО в попытке развязать открытое противостояние с Россией
Комментарии
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Светлана Петрова
Тольна это никогда не пойдут
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12 час.
ВТ
Врам Тавризов
НАТО не будет никогда само противостоять РФ - это другая война и почти сразу с ТЯО хотя бы
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7 час.
Alex Nемо
Нужны российские ракеты, и даже возможно с ядерными боеголовками, на территории Венесуэлы, Кубы, Сирии, Вьетнама и вообще везде где есть такая возможность. Хватит уже болтать - только демонстрация и готовность к применению силы охладит пыл этих дебилов!
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5 час.
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