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Сибиряка осудили за попытку хакерской атаки на сайт правительства РФ

Сибиряка осудили за попытку хакерской атаки на сайт правительства РФ

Бердчанин применил вредоносное программное средство для нейтрализации средств информационной защиты сайта правительства страны.

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Комментарии
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АндрейБорков
Дурак ты братец! На кого ты рыпался? Не знал, что с Государством в азартные игры играть себе дороже? Теперь знаешь. Ты мог бы, лишенец, &quot;потрошить&quot; барыг, бизнесменов, торгашей и т.п., там и &quot;навара&quot; побольше и искали бы тебя подольше, а может и вовсе бы не нашли. А ты, дурилка картонная, на Государство позарился. Получи и распишись!
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