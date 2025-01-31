Бердчанин применил вредоносное программное средство для нейтрализации средств информационной защиты сайта правительства страны.
Сибиряка осудили за попытку хакерской атаки на сайт правительства РФ
Комментарии
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АндрейБорков
Дурак ты братец! На кого ты рыпался? Не знал, что с Государством в азартные игры играть себе дороже? Теперь знаешь. Ты мог бы, лишенец, "потрошить" барыг, бизнесменов, торгашей и т.п., там и "навара" побольше и искали бы тебя подольше, а может и вовсе бы не нашли. А ты, дурилка картонная, на Государство позарился. Получи и распишись!
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