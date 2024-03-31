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Крысам — посетить родную землю, Лошадям — избегать конфликтов. Прогноз на апрель и май от буддистского ламы

Крысам — посетить родную землю, Лошадям — избегать конфликтов. Прогноз на апрель и май от буддистского ламы

Многим следует поберечь здоровье весной, особенно женщинам Скоро будет тепло Источник: Олег Фёдоров / CHITA.

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