Крысам — посетить родную землю, Лошадям — избегать конфликтов. Прогноз на апрель и май от буддистского ламы

Многим следует поберечь здоровье весной, особенно женщинам Скоро будет тепло Источник: Олег Фёдоров / CHITA.
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