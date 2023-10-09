За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 916 подписчиков

Эти предметы в авто могут насторожить ГИБДД

Эти предметы в авто могут насторожить ГИБДД

Федеральный закон «О полиции» дает право сотрудникам полиции на осмотр транспортных средств. Это право может быть использовано в случае подозрения в использовании автомобиля для противоправных целей или в связи с проверкой сообщений о различных происшествиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх