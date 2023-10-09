Эти предметы в авто могут насторожить ГИБДД

Федеральный закон «О полиции» дает право сотрудникам полиции на осмотр транспортных средств. Это право может быть использовано в случае подозрения в использовании автомобиля для противоправных целей или в связи с проверкой сообщений о различных происшествиях.
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