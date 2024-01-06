В 2023 году участниками фестивалей и конкурсов народного творчества в Ивановской области стали 45 тысяч человек

<p> В регионе в этом году состоялось более 20 мероприятий всероссийского межрегионального и регионального уровней, направленных на популяризацию народного искусства, сохранение культурных традиций и поддержку самодеятельного народного творчества.
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