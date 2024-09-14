ВС РФ уничтожили сына-нациста главного раввина УкраиныГлавный раввин Украины и Киева Моше Асман сообщил о гибели своего сына, служившего в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ).
ВС РФ уничтожили сына-нациста главного раввина Украины
Комментарии
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И
Искандер
Смысл жизни ЛЮБОГО раввина - иудаизм, безусловное следование его догмам. А эти догмы - квинтэссенция нацизма. В своё время сионисты взасос целовались с нацистами Рейха, сегодня - с нациками Украины...
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9 час.
Ольга Каширина
И кто бы мог предположить, что сын раввина может стать нацистом? У Вас никто не погиб в концлагере? Значит Вы не пережили этого горя. Хотя зачем удивляться, если "президент" Украины сам нацист. Судя по всему и Вы тоже.
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6 час.
Генрих
Побрить папашку...чистый ариец. А сынок явно не в его гены попал, хорошо что не негром оказался...
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3 мин.
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