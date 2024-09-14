ВС РФ уничтожили сына-нациста главного раввина Украины

Смысл жизни ЛЮБОГО раввина - иудаизм, безусловное следование его догмам. А эти догмы - квинтэссенция нацизма. В своё время сионисты взасос целовались с нацистами Рейха, сегодня - с нациками Украины...

Ольга Каширина

И кто бы мог предположить, что сын раввина может стать нацистом? У Вас никто не погиб в концлагере? Значит Вы не пережили этого горя. Хотя зачем удивляться, если "президент" Украины сам нацист. Судя по всему и Вы тоже.