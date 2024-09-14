Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Генрих
    Побрить папашку...чистый ариец. А сынок явно не в его гены попал, хорошо что не негром оказался...ВС РФ уничтожили ...
  • Eduard
    Иран вам ничего не должен! Вам никто нисего не должен!В G7 призвали Ира...
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ВС РФ уничтожили сына-нациста главного раввина Украины

ВС РФ уничтожили сына-нациста главного раввина Украины

  ВС РФ уничтожили сына-нациста главного раввина УкраиныГлавный раввин Украины и Киева Моше Асман сообщил о гибели своего сына, служившего в рядах Вооруженных сил страны (ВСУ).

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Комментарии
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И
Искандер
Смысл жизни ЛЮБОГО раввина - иудаизм, безусловное следование его догмам. А эти догмы - квинтэссенция нацизма. В своё время сионисты взасос целовались с нацистами Рейха, сегодня - с нациками Украины...
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9 час.
Ольга Каширина
И кто бы мог предположить, что сын раввина  может стать  нацистом? У  Вас никто не погиб в концлагере?  Значит Вы не пережили  этого горя.  Хотя  зачем удивляться, если   &quot;президент&quot; Украины сам нацист.  Судя по всему и Вы тоже.
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6 час.
Генрих
Побрить папашку...чистый ариец. А сынок явно не в его гены попал, хорошо что не негром оказался...
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3 мин.

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