Уступают нашим: военный летчик рассказал о переданных Украине Mirage 2000

Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017© РИА Новости / Сергей Мамонтов Истребители Mirage 2000, которые Франция передала Украине, по многим параметрам уступают российским самолетам, рассказал в беседе с "Ломовкой" генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.