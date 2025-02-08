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Уступают нашим: военный летчик рассказал о переданных Украине Mirage 2000

Уступают нашим: военный летчик рассказал о переданных Украине Mirage 2000

Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017© РИА Новости / Сергей Мамонтов Истребители Mirage 2000, которые Франция передала Украине, по многим параметрам уступают российским самолетам, рассказал в беседе с "Ломовкой" генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

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Комментарии
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Лев Добрый
Не надо сравнивать хрень с пальцем, Миражи - истребители 70-х годов прошлого века!😜👈👍
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19 час.
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