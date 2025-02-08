Уступают нашим: военный летчик рассказал о переданных Украине Mirage 2000

Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017© РИА Новости / Сергей Мамонтов Истребители Mirage 2000, которые Франция передала Украине, по многим параметрам уступают российским самолетам, рассказал в беседе с "Ломовкой" генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Удар «Орешником» по Киеву»: в украинских телеграм-каналах паника. Москва не стала юлить и сдержала обещание
- Захват Одессы, сотни вертолетов ВС РФ под Киевом, жуткое изнасилование после тренинга: что будет дальше
- России в Абхазии места не нашлось: лидер оппозиции признал, что видит будущее республики без нашей страны
Свежие комментарии