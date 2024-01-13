Куда жаловаться на неубранный снег в Ростове

Куда жаловаться на неубранный снег в РостовеВласти донской столицы рассказали, кто отвечает за неубранный снег во дворах и на улицах города и куда следует жаловаться ростовчанам, если дорожки не почистили от снега.
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