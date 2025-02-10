Горьков заявил, что мошенники пользуются выдачей кредитов без проверки заемщиков

Юрист Даниил Горьков проинформировал о том, что огромное количество действующих на территории Российской Федерации банковских предприятий согласно кредитовать людей, не затрачивая большое количество времени на то, чтобы тщательно проверить, кто берёт займ.
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