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Горьков заявил, что мошенники пользуются выдачей кредитов без проверки заемщиков

Юрист Даниил Горьков проинформировал о том, что огромное количество действующих на территории Российской Федерации банковских предприятий согласно кредитовать людей, не затрачивая большое количество времени на то, чтобы тщательно проверить, кто берёт займ.

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