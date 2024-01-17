В Турции банки стали массово отказываться от работы с российскими

Банки в Турции начали массово отказываться сотрудничать с российскими С начала года турецкие банки стали резко прекращать обработку платежей из России, есть случаи возвращения уже принятых средств за поставки продукции.
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