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Закон и Порядок

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В Турции банки стали массово отказываться от работы с российскими

В Турции банки стали массово отказываться от работы с российскими

Банки в Турции начали массово отказываться сотрудничать с российскими С начала года турецкие банки стали резко прекращать обработку платежей из России, есть случаи возвращения уже принятых средств за поставки продукции.

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