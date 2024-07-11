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Нижегородская правда

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«АСИРИС» организует фотозону и проведет серию мастер-классов и квизов на ежегодном летнем фестивале «Ярмарка в городе»

«АСИРИС» организует фотозону и проведет серию мастер-классов и квизов на ежегодном летнем фестивале «Ярмарка в городе»

АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» и УК «Заповедные кварталы» проведут серию мастер-классов и квизы на тему исторического наследия региона в рамках ежегодного фестиваля «Ярмарка в городе», который будет проходить по пятницам, субботам и воскресеньям с 13 июля по 25 августа на Нижегородской ярмарке.

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