В Республике Адыгея проведен второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023»

В период со 2 по 8 октября на территории Республики Адыгея проведен второй этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2023».
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