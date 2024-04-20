Умер мужчина, устроивший самосожжение у суда, где слушают дело Трампа

Мужчина был сторонником теорий заговоров.фото6 wikipedia.org/SWinxy--> Мужчина, поджёгший себя возле здания суда в Нью-Йорке, где проходят слушания по одному из дел в отношении экс-президента США Дональда Трампа, скончался в больнице.