Суд конфисковал российские активы украинского производителя водки

Великоустюгский районный суд Вологодской области по иску Генпрокуратуры передал государству находящиеся в России водочные активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Групп» стоимостью более 9 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии