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Татарстан Рәисе Биектау районындагы социаль объектларны карады

Биектау районына эш сәфәре кысаларында Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов капиталь ремонттан соң берничә социаль объектны карады.

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