Лекцию о правилах защиты от черных риелторов прочитают в Москве 1 ноября

В среду, 1 ноября, в Москве пройдет уже второй вебинар онлайн-проекта «Перезвони сам». Эксперты расскажут о защите от мошенников в сфере недвижимости, а также о новом порядке предоставления персональных данных в этой сфере, сообщили в столичном департаменте информационных технологий.