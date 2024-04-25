На что намекает китовая сделка на 211 млрд PEPE?

По данным платформы отслеживания блокчейнов Spot On Chain, за последние 24 часа один из китов, в серии аккуратных небольших сделок, ордерами “айсберг” потратил1,6 миллиона долларов на покупку одного мемкоина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии