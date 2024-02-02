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  • Сергей Oблезов
    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Первые экземпляры схемы можно будет найти пока что на 11 станциях метро В пятницу, 2 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что в настоящее время в Москве разработана развитая сеть трамваев.

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