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Рязанские новости

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В Рязанской области 31 августа ожидается гроза и ливень

В Рязанской области 31 августа ожидается гроза и ливень

В Рязанской области ожидаются ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям быть осторожными и напоминает телефоны экстренных служб.

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