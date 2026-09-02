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Регионы России

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Мошенники в России используют новую схему обмана под видом заботливых соседей

Мошенники в России используют новую схему обмана под видом заботливых соседей

Мошенники оформляют сообщения как предупреждения о подозрительном человеке, замеченном в подъезде или рядом с входной дверью, причём к сообщению прилагается вложение — якобы видеозапись с камеры наблюдения или фрагмент съемки на мобильный телефон.

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