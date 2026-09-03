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Россия вышла на первое место по поставкам нефти и газа в Китай

Россия вышла на первое место по поставкам нефти и газа в Китай

Россия вышла на первое место среди поставщиков нефти и газа в Китай, что подтверждает масштабный разворот энергетических потоков в сторону Азии.

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