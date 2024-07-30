FT: реальная опасность, которую Трамп представляет для Украины

Будни мужчин. Все что нам интересно

Что будет означать президентство Дональда Трампа для Украины? Многие предположения о потенциальном «предательстве» страны вертятся вокруг возможного прекращения поставок оружия, связанного с разрешением России закрепить за собой новые территории.