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Россия ответит: покупательница обомлела от надписей на упаковке импортного чая

Россия ответит: покупательница обомлела от надписей на упаковке импортного чая

Таинственные наклейки на привычной полке: как обычный поход за чаем обернулся настоящим детективом Поход в ближайший супермаркет за продуктами для большинства из нас — дело привычное и рутинное.

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