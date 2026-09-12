Россия ответит: покупательница обомлела от надписей на упаковке импортного чая

Таинственные наклейки на привычной полке: как обычный поход за чаем обернулся настоящим детективом Поход в ближайший супермаркет за продуктами для большинства из нас — дело привычное и рутинное.
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Этот чай никогда не покупаю. Не привык спонсировать врагов.
а что не так в том, что написано? или она беспокоиться за азеров?