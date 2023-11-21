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Кольяно забросил 22-ю шайбу в меньшинстве за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Маршанда (33)

Кольяно забросил 22-ю шайбу в меньшинстве за карьеру в НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Маршанда (33)

36-летний форвард «Колорадо» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:4).  Гол в меньшинстве стал для него первым в составе «Эвеланш» в рамках регулярок и 22-м – за карьеру в лиге.

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