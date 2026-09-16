Страна и люди
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Страна и люди

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«Это выше, чем бизнес»: как Россия и Таиланд могут расширить торговлю морепродуктами

«Это выше, чем бизнес»: как Россия и Таиланд могут расширить торговлю морепродуктами

Россия и Таиланд могут открыть новые возможности для взаимной торговли морепродуктами, причем речь идет не только о поставках тайской продукции в нашу страну, но и о выходе российских производителей на рынок Таиланд.

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