В России предложили запретить выдачу ипотеки ниже ключевой ставки ЦБ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой ввести запрет на выдачу ипотечных кредитов под проценты ниже ключевой ставки, которая в настоящее время составляет 18%.
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