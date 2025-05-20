Книга об истории Воткинского завода стала доступна всем желающим

Воткинск. Удмуртия. В общий доступ была выложена книга «Воткинский завод в первые десятилетия своего существования» (12+) в основу которой легли очерки Василия Бердникова, опубликованные ещё в 1909 и 1911 годах.
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