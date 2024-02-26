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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Регулятор рынка ценных бумаг Китая обещает улучшить стандарты надзора

Регулятор рынка ценных бумаг Китая обещает улучшить стандарты надзора

Регулятор рынка ценных бумаг Китая заявил 23 февраля о планах значительно усилить проверки компаний, стремящихся к листингу, в качестве части усилий по повышению эффективности борьбы с мошенничеством при выпуске ценных бумаг.

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