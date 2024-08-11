Воронки, смерчи, ливни: Петербург оказался по власти стихии

На город обрушился циклон «Отилия». За минувшие сутки в Петербурге прошли обильные дожди. Рекордное количество осадков выпало в Центральном районе города — 33,93 мм с интенсивностью 19,99 мм за 20 минут, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии