От нагара и следа не останется: копеечные средства выигрывают в борьбе против многолетнего прижаренного слоя жира Ольга БезродняяОчистка сковороды от многолетнего нагара может показаться сложной задачей, но с использованием народных способов это можно сделать просто и быстро.