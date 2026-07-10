В Культурном центре СК России состоялась рабочая встреча по вопросам сотрудничества в сфере медиа и культурного просвещения

В здании Культурного центра Следственного комитета Российской Федерации в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча представителей ведомства с руководителями ведущих кинопроизводственных и образовательных учреждений.
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