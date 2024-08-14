Врач Атаманова назвала яйца и зерновые полезными продуктами для завтрака

Завтрак по методу Гарвардской тарелки обеспечит организм всеми необходимыми веществами. Врач-эндокринолог отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ имени академика Петровского Юлия Атаманова перечислила «Аргументам и фактам» самые полезные продукты для утреннего приема пищи.
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