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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Нью-Джерси» Хишир возглавил гонку снайперов НХЛ с 9 голами в 12 играх. Это 1-й в истории случай лидерства игрока «Девилс» при 5+ шайбах

25-летний форвард «Девилс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (6:2).  На его счету стало 12 (9+3) очков в 12 играх в текущем сезоне.

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