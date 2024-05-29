Посмотри на меню: Третьяковка открыла самарский филиал выставкой про трапезу

Долгожданное открытие Третьяковки в Самаре, отложенное почти на год, наконец, состоялось. Это первый филиал музея, который может стать примером как для региональных институций, так и для других культурных учреждений, которые только готовятся открывать дополнительные здания.
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