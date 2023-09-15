Тактика России на второй год проведения СВО

Масштабы российских потерь в 2022 году в сочетании с противостоянием Вооруженных Сил Российской Федерации системам НАТО, с которыми мы ранее не сталкивались, привели к значительному отклонению российских военных операций от устоявшейся военной доктрины страны.
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